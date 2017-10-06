كوريا الشمالية تعدّ لإطلاق صاروخ بعيد المدى

نُقل عن عضو بالبرلمان الروسي قوله الجمعة بعد عودته من زيارة لـ كوريا الشمالية إن بيونغ يانغ تستعد لإجراء تجربة لصاروخ بعيد المدى تعتقد أنه قادر على الوصول إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن أنتون موروزوف عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الروسي ومشرعين آخرين قاموا بزيارة إلى بيونغ يانغ منذ الثاني من أكتوبر تشرين الأول وحتى الجمعة.

ونقلت الوكالة عن موروزوف قوله “إنهم يجهزون لتجارب جديدة لصاروخ بعيد المدى. بل إنهم قدموا لنا حسابات رياضية يعتقدون أنها تثبت أن صاروخهم قادر على ضرب الساحل الغربي للولايات المتحدة”.

وأضاف قائلا “بحسب فهمنا، إنهم يعتزمون إطلاق صاروخ آخر بعيد المدى في المستقبل القريب. وبوجه عام، فإن مزاجهم عدائي إلى حد ما”.

وتصاعدت حدة التوتر في الأسابيع الأخيرة بشأن أسلحة كوريا الشمالية النووية وبرامجها الصاروخية بعد إجرائها تجارب صاروخية وتجربة قنبلة هيدروجينية، وذلك في إطار هدفها نحو تطوير صاروخ مزود برأس نووي قادر على ضرب البر الرئيسي الأمريكي.