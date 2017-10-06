توقيف شقيق نائب الرئيس الإيراني

المصدر: ا ف ب

أعلن نائب الرئيس الإيراني اسحق جهانجيري، الجمعة 6 تشرين الأول/أكتوبر، توقيف شقيقه، نائب مدير غرفة التجارة في طهران، مهدي جهانجيري، الذي يترأس عددًا من المشاريع السياحية المهمة في إيران.

وقال اسحق جهانجيري على حسابه على “انستغرام”: “ليست لدي معلومات محددة عن سبب وملابسات توقيفه”، دون أن يوضح تاريخ حدوث ذلك.

وأضاف: “آمل ألا يكون توقيف أخي سياسيًا، وأن تُطبّق العدالة ومكافحة الفساد ودولة القانون بالطريقة نفسها على الجميع”.

ويساهم مهدي جهانجيري في عدد من المشاريع الكبيرة في إيران بينها حديقة سياحية جديدة بالقرب من طهران، وشارك في توقيع اتفاق مهم عام 2015 مع الفندقين الفرنسيين “نوفوتيل” و”ايبيس”.

ويشغل اسحق جهانجيري منصب نائب الرئيس الإيراني منذ عام 2013 وترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في ايار/مايو الماضي، وفاز فيها حسن روحاني بولاية ثانية.

وفي تموز/يوليو، أوقف حسين فريدون، شقيق حسن روحاني ومستشاره الخاص بسبب “جنح مالية”، وأفرج عنه بعدما دفع كفالة بلغت 7,6 مليون يورو.

ويتهم أنصار روحاني السلطة القضائية والمحافظين الذين يسيطرون على عدد من هيئات السلطة بالسعي إلى إضعاف الرئيس.

وترفض السلطة القضائية من جهتها أي اتهام بأنها تتحرك بدوافع سياسية.