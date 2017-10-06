بعيدًا عن كردستان.. تركيا تقترح فتح بوابة بديلة مع العراق 

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن بلاده ترغب بفتح بوابة حدودية جديدة مع العراق بالتعاون مع الحكومة المركزية في بغداد، بعد أن تغلق البوابة الحالية، رداً على استفتاء الاستقلال، الذي أجراه أكراد العراق الأسبوع الماضي.

وقال يلدريم للصحفيين:”اقترحنا على بغداد فتح البوابة الجديدة أوفاكوي غربي بوابة الخابور المستخدمة حاليًا، ونتوقع دعمهم، وسيكون من دواعي سرورنا مناقشة هذا الأمر مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي”، مشيرًا إلى أن الترتيبات جارية لتحديد موعد زيارته إلى بغداد.

وأضاف “يلدريم” أنه يرغب أيضاً بتعزيز التعاون مع الحكومة العراقية المركزية في مجالات الاقتصاد، والدفاع والأمن، والقضايا السياسية.