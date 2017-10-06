إنشاء قاعدة جديدة للأسطول الروسي في “بحر قزوين”

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن بدء العمل في إنشاء قاعدة جديدة لقواتها البحرية في بحر قزوين.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية الرسمية، عن مصدر في الوزارة لم تسمّه قوله إن “القاعدة المزمع الانتهاء من إنشائها في مدينة كاسبيسك قبل العام 2020، ستشمل ميناء ومستودعات ذخائر، ومستشفى وثكنات للجنود ووحدات سكنية للضباط”.

وستكون المنشأة التي ستقام في معسكر مشاة البحرية، قاعدة رئيسة للأسطول الروسي في بحر قزوين، تتمركز فيها السفن الحربية المزودة بالصواريخ الذكية التي تصيب أهدافها بدقة متناهية، بحسب المصدر نفسه.

وكان أسطول بحر قزوين، قد أظهر قوته حين قصف مواقع في أراضي سوريا بصواريخ “كاليبر”، ثم بات العسكريون يسمون قزوين بـ “بحر الصواريخ”.

ويرى خبراء، أن القاعدة الجديدة ستكون عاملاً مهمًا في تنفيذ الاستراتيجية العسكرية السياسية لروسيا في حوض بحر قزوين، وفي منطقة الشرق الأوسط لجملة أسباب اقتصادية وسياسية.

وفي السياق نفسه، يرى الخبيرالسياسي الروسي سيرغي ميخييف: أن “تعزيز القدرات العسكرية الروسية في المنطقة، يقتضيه ازدياد اهتمام الدول الأجنبية بالمنطقة الغنية بالنفط والغاز الطبيعي، لاسميا أنها قريبة من الشرق الأوسط”.