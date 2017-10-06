في تحدٍ للحكومة الأسبانية.. برلمان كتالونيا يجتمع الإثنين لبحث الاستقلال

قال المسؤول عن الشؤون الخارجية في إقليم كتالونيا، راؤول روميفا، اليوم الجمعة، إن برلمان الإقليم سيجتمع يوم الإثنين المقبل في تحدٍ لحملة قانونية ضد الانفصال عن إسبانيا.

وفي إطار الأزمة المتصاعدة بين من يؤيدون انفصال الإقليم الغني الواقع شمال غرب إسبانيا والحكومة المركزية، قال راؤول روميفا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي):” برلمان كتالونيا سيتخذ قرارًا بشأن الاستقلال.

وعلّقت المحكمة الدستورية الإسبانية، أمس الخميس، جلسة برلمان كتالونيا المقررة يوم الإثنين والتي من المتوقع أن يعلن قادة الإقليم خلالها الانفصال من جانب واحد بعد استفتاء على الاستقلال جرى مطلع الأسبوع.

وقال روميفا: “البرلمان سيناقش.. البرلمان سيجتمع، سيكون هناك حوار وهذا مهم”، وذكر أنه ينبغي حل الأزمة سياسيًا وليس بالأساليب القضائية.