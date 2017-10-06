مصرع 7 أشخاص إثر سقوط مروحية عسكرية بالهند

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، عن مصرع 7 أشخاص إثر سقوط مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية في منطقة جبلية شمال شرقي البلاد.

وقال الأمن الهندي، في بيان صادر عنه، إن المروحية سقطت بمنطقة “تاوانغ” التابعة لولاية “أروناشال براديش”.

وأشار البيان، إلى أن “الحادث أسفر عن مصرع 7 أشخاص كانوا على متن المروحية العسكرية التي يتم التحقيق في أسباب سقوطها”.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن هويات ورتب الضحايا الذين سقطوا جراء الحادث.

وتشهد الهند خلال الآونة الأخيرة، حوادث متكررة للمروحيات، تقول الحكومة إنها ناجمة عن مشاكل تقنية أو أخطاء بشرية.