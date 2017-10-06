بعد الكشف عن خطة لعزلها.. وزير بريطاني يأمل أن تبقى ماي رئيسة للحكومة

قال مايكل غوف وزير البيئة البريطاني، وأحد أبرز مؤيدي انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إنه يأمل أن تظل تيريزا ماي رئيسة للوزراء بعد أن طفت على السطح، اليوم الجمعة، انقسامات داخل حزبها بشأن مستقبلها، فيما انكشفت خطة من 30 مشرعا لعزلها.

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”: “تيريزا تملك بالفعل المميزات التي تؤهلها لتكون رئيسة الوزراء، هي رئيسة وزراء ممتازة وأتمنى أن تواصل دورها كرئيسة لحكومتنا لسنوات مقبلة”.

ومن ناحية أخرى، قال جرانت شابس الرئيس السابق لحزب المحافظين اليوم، إن الـ 30 مشرعا الذين يدعمون خطة لعزل ماي بينهم أنصار ومعارضون لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأبلغ تشابس “بي.بي.سي” أن هناك مجموعة متنوعة من المشرعين تدعو ماي للتنحي.

وأضاف: “هناك معارضون للانسحاب وهناك مؤيدون له، ولن يتفق هؤلاء بشكل تلقائي على مرشح واحد وهذا لا يتعلق بالترويج لشخص ما”.