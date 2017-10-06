اكتشاف ثغرة بهاتف كبير موظفي البيت الأبيض

أفادت مجلة بوليتيكو الأمريكية بأن مسؤولي البيت الأبيض يعتقدون أنه تم تحييد الهاتف الشخصي لكبير موظفي البيت‭‭ ‬‬جون كيلي، وهو ما يثير مخاوف من أن تكون جهات أو حكومات أجنبية تمكنت من الوصول إلى بيانات عليه.

ونقلت المجلة عن ثلاثة مسؤولين بالحكومة الأمريكية قولهم إن الثغرة المشتبه بها ربما حدثت منذ فترة طويلة قد تعود إلى ديسمبر/ كانون الأول.

وكيلي جنرال متقاعد خدم بمشاة البحرية وانضم إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب في يناير/ كانون الثاني الماضي كوزير للأمن الداخلي.

وأصبح كيلي كبير موظفي البيت الأبيض في يوليو/ تموز الماضي.

ولم يعلق البيت الأبيض على طلب من رويترز بالتعقيب.

وقالت المجلة إنه تم اكتشاف الثغرة المشتبه بها بعد أن سلم كيلي هاتفه إلى الدعم الفني بالبيت الأبيض هذا الصيف شاكيا من عدم تحديث برنامج التشغيل الخاص به بشكل سليم.

وذكرت المجلة أن من غير الواضح ما هي البيانات التي ربما تكون اخترقت.

وقالت المجلة إن مسؤولا بالبيت الأبيض أبلغها بأن كيلي لم يستخدم هاتفه الشخصي قط منذ انضمامه إلى الإدارة وإنه يعتمد في غالبية اتصالاته على الهاتف الذي وفرته له الحكومة.