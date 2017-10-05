العثور على 6 عبوات بنزين وجهاز تفجير أسفل شاحنات شمال شرق باريس

قال مسؤول في شرطة العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، إنه تم العثور على 6 عبوات مملوءة بالبنزين وجهاز بدائي لتفجير العبوات الناسفة أسفل شاحنات محملة بالأسمنت شمال شرق العاصمة.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن المسؤول الذي لم يكشف عن هويته أن العبوات تم العثور عليها أسفل شاحنات تابعة لشركة “لافارج هولسيم” الفرنسية-السويسرية المتخصصة في صناعة مواد البناء، دون تحديد المنطقة بالضبط.

وأضاف المسؤول أنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص كما أنه لم يحدث أي انفجار.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول قضائي، لم يتم الكشف عن هويته أيضاً، إن الادعاء العام في باريس فتح تحقيقاً جنائياً في محاولة مزعومة لإشعال حريق مدمر.

ونقلت الوكالة عن المصدر القضائي قوله، إن فرق مكافحة المتفجرات هرعت إلى الموقع بينما طوقته الشرطة.

ولم تتم إحالة القضية إلى سلطات مكافحة الإرهاب حتى الساعة 15.30 ت.غ، كما لم تعلّق شركة “لافارج هولشيم” على ما ذكره المصدران، ولم يصدر تعقيب من السلطات الفرنسية حتى الساعة ذاتها.

واعترفت الشركة في بيان أصدرته في مارس/آذار الماضي أنها دفعت أموالاً بطريقة غير مباشرة في العامين 2013 و2014 لمجموعات مسلحة شمالي سوريا بهدف الاستمرار في تشغيل مصنع لها هناك، في حين لم يتم الكشف عمّا إذا كانت لذلك علاقة بمحاولة التفجير اليوم.