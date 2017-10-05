هذه الدولة تعتقل الأطفال “دون سن العاشرة” حال الاشتباه بهم‎

منحت وزارة العدل الأسترالية، اليوم الخميس، الشرطة حق اعتقال الأطفال، دون سن العاشرة لمدة 14 يومًا، دون توجيه اتهامات، وذلك حال الاشتباه بتورطهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب.

وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، جاء القرار الحكومي “في إطار خطة أمنية لتعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب، تمت الموافقة عليها خلال اجتماع في العاصمة كانبيرا، اليوم، بحضور 6 من رؤساء حكومات الولايات و2 من رؤساء حكومات الأقاليم”.

وشملت إجراءات مكافحة الإرهاب الأسترالية الجديدة، توسيع نطاق بيانات قاعدة المعلومات الوطنية، لتضم صورا عن رخص قيادة سائقي السيارات، بهدف تسهيل عملية التعرف على صور المشتبه بهم فور وقوع أي حادث إرهابي.

وتمنح الخطة الجديدة الشرطة والأجهزة الأمنية الحصول الفوري على صور من رخص القيادة وجوازات السفر والتأشيرات، بعد أن كانت عملية الاطلاع على هذه المعلومات مقتصرة على بعض الأجهزة الأمنية.

من جهته، رأى رئيس الوزراء الأسترالي، مالكوم تورنبول، أن إضافة صور رخص القيادة إلى قاعدة البيانات الوطنية “أكثر فعالية من جوازات السفر، كونها تتجدد بصفة مستمرة”.

وقال إن ” وجود قاعدة لملامح المواطنين تماثل التي أنشأتها الصين، سيقلص من الفترة الزمنية التي يتم خالها التعرف على هويات المشتبه بهم، والتي تأخذ في بعض الأحيان نحو 10 أيام”.

وتتصدرالصين دول العالم في تقنية استخدام قواعد البيانات البيومترية، للكشف عن هويات الأشخاص، حتى أن حكومة بكين سمحت لمسؤولي التعليم باستخدام ذلك النظام التعريفي لتوقيف الطلاب المتهمين بالغش في الامتحانات.