تفاصيل جديدة حول متهمتين باغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

قال خبير كيميائي أمام محكمة ماليزية، اليوم الخميس، إنه تم العثور على آثار لغاز الأعصاب “في. إكس”على قمصان المرأتين المتهمتين باغتيال كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

وتواجه الفيتنامية دوان تي هوانج (29 عاما) والإندونيسية ستي عائشة (25 عاما)، تهمة رش غاز أعصاب شديد السمية على وجه كيم بمطار كوالالمبور الدولي، في شباط/فبراير الماضي. وتوفى كيم (45 عاما) بعد ذلك بوقت قصير.

وذكرت محطة “استرو اواني” الإذاعية المحلية أن الدكتور رجا سوبرامانيام قال في شهادته أمام المحكمة : “عندما أجريت التجارب، عثرنا على المادة المتحللة لغاز الأعصاب /في. إكس/ على الملابس التي كانت ترتديها المتهمة الأولى، ستي عائشة”.

وقال محامو الدفاع للصحفيين خارج المحكمة في وقت لاحق، إنه قد تم أيضا العثور على آثار غاز “في. إكس” على قميص دوان وأظافرها.

وكانت المرأتان أكدتا مرارا أنهما تعرضتا للخداع لتعتقدا أنهما تشاركان في تصوير برنامج خداع تلفزيوني.

وأشارتا يوم الاثنين الماضي، إلى أنهما لم ترتكبا جريمة القتل. وفي حال إدانتهما، فمن الممكن أن تواجها عقوبة الإعدام.

ومن المقرر استدعاء 153 شاهدا للإدلاء بشهادتهم أثناء المحاكمة.

ويصنف غاز الأعصاب “في.إكس”، الذي استخدم في قتل كيم، من قبل الأمم المتحدة كسلاح من أسلحة الدمار الشامل.