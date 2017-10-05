نائب أمريكي “معاد لحق الإجهاض” يطلب من عشيقته “الإجهاض”

أعلن النائب الجمهوري، تيم مورفي، المعروف بمعارضته لحق الإجهاض، أمس الأربعاء، أنه لن يترشح لولاية جديدة في الكونغرس الأمريكي العام المقبل، بعد كشف رسائل كتبها لعشيقته يطلب منها الإجهاض بعدما اعتقد أنها حامل.

وظهرت الفضيحة بعد أن كشفت الصحيفة التي تصدر في ولاية بنسلفانيا “بيتسبرغ بوست-غازيت” أول من أمس الثلاثاء، رسالة غاضبة كتبتها المرأة التي كانت تربطها به علاقة وهي متخصصة بعلم النفس تدعى، شانون إدواردز، أقام معها علاقة بعد أن عمل معها على مشروع قانون.

وكتبت إدواردز، التي تبين أخيرا أنها لم تكن حاملا: “ليس لديك أي مشكلة في التعبير في كل مكان عن معارضتك للإجهاض فيما لا تجد مشكلة في أن تطلب مني الاجهاض الأسبوع الماضي”.

وردّ مورفي، الطبيب البالغ من العمر 65 عاما والذي سيغادر مجلس النواب في نهاية العام المقبل بعدما شغل مقعدا فيه لـ16 عاما: “لم أكتب” الرسائل، مشيرا إلى أن مساعديه هم من كتبوها. وقال: “عندما قرأتها عبرت عن استيائي. طلبت منهم عدم كتابة رسائل أخرى وسأفعل ذلك بنفسي”.

وصرّح مورفي أمس في بيان موجه إلى الصحيفة “بعد مشاورات مع عائلتي ومساعديّ، اتخذت قرار عدم ترشحي إلى الكونغرس مجددا في نهاية ولايتي”.

ومورفي ليس أول جمهوري معارض للإجهاض يجد نفسه وسط فضيحة في هذا الموضوع. فقد دفع أحد زملائه النائب، سكوت ديجارليه، زوجته السابقة وعشيقته إلى الاجهاض في العام 2000، بحسب وسائل إعلام.

وقد صوّت النائبان، أول من أمس، مثل غالبية الجمهوريين، لصالح اقتراح قانون يهدف إلى منع الاجهاض بعد الأسبوع العشرين من الحمل.