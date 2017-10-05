تيلرسون ينفي نعت ترامب بـ”الأحمق”

نفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، أن يكون الوزير ريكس تيلرسون، نعت الرئيس دونالد ترامب بـ”الأحمق” أو أنه يفكر بالاستقالة من منصبه.

وقالت ناورت في الموجز الصحفي، الذي عقدته بمقر الوزارة في العاصمة واشنطن: “دعوني أوضح هذا الأمر، الوزير لا يستخدم هذه اللهجة في كلامه”.

وأضافت: “الوزير لم يستخدم هذا الأسلوب في الكلام عن رئيس الولايات المتحدة، كما أنه لا يستخدمه أثناء حديثه عن أي أحد”.

وكانت شبكة “إن بي سي”، ذكرت في تقرير نشرته، الأربعاء، أن الوزير تيلرسون، نعت ترامب بـ”الأحمق”، وأنه يعتزم الاستقالة من منصبه عقب خلافات بينه وبين الأخير بسبب ذلك؛ لولا وساطة نائب الرئيس مايكل بنس.

وعقب نشر التقرير، ظهر الوزير الأمريكي في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارته، لينفي اعتزامه الاستقالة تمامًا، رافضًا الخوض في تفاصيل بشأن استخدامه كلمة “أحمق” في نعت الرئيس.

من جانبه، نفى نائب الرئيس، مايك بنس، أن يكون تحدث إلى وزير الخارجية تيلرسون لإقناعه بعدم الاستقالة.

وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمهاجمة الشبكة الأمريكية، ووصف أخبارها بـ”المزيفة”.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “إن بي سي شبكة إخبارية مزيفة، وأقل نزاهة حتى من سي إن إن، ولا غرابة في أن تقييم أخبارهم قد تدهور كثيرًا”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “هنالك العديد من الأخبار الكاذبة الأربعاء، مهما فعلت أو قلت، فهم لن يكتبوا أو يقولوا الحقيقة، فوسائل الإعلام الكاذبة خارج السيطرة”.