مقتل جنود من أمريكا والنيجر في كمين قرب حدود مالي

قتل 5 جنود من النيجر و3 من القوات الأمريكية الخاصة، وأصيب 2 في كمين نصب لدورية مشتركة جنوب غرب النيجر أمس الأربعاء.

وقال مسؤول أمريكي إن 5 أمريكيين هوجموا أثناء قيامهم بدورية اعتيادية في منطقة تعرف بوجود مقاتلين فيها ومن بينهم مقاتلو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم داعش.

وأضاف أنه لم يتم التأكد بعد من الجهة التي أطلقت النار على الجنود الأمريكيين والقوات التي تدعمها الولايات المتحدة.

وتابع أن هذه القوات لم تكن تجوب المنطقة بهدف محدد مثل ضرب هدف مهم أو إنقاذ رهينة.

وأكد متحدث باسم القيادة الأمريكية في أفريقيا الهجوم بعد أن أذاع راديو فرنسا الدولي نبأ حدوث هجوم دامٍ قرب الحدود بين النيجر ومالي.

وقال المتحدث: “يمكننا تأكيد التقارير عن تعرض دورية مشتركة من النيجر وأمريكا لنيران معادية في جنوب غرب النيجر”.

وأكد ناماتا أبو بكر المسؤول المحلي بمنطقة تيلابيري إن بين القتلى 5 جنود من النيجر.

وقال مصدر دبلوماسي في النيجر إن المهاجمين جاءوا من مالي وقتلوا عددا من الجنود، لكنه لم يقل إن كان بينهم أحد من الجنود الأمريكيين المتمركزين في البلاد.

وتكثف قوات الأمن الأفريقية التي تدعمها قوات غربية من جهودها للتصدي للجماعات المتشددة التي تشكل جزءا من تمرد إقليمي متنام بمنطقة الساحل الصحراوية الفقيرة.