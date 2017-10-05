صديقة منفذ هجوم لاس فيغاس تكشف التفاصيل الغامضة

أعلن وكيل الدفاع عن ماريلو دانلي، صديقة ستيفن بادوك منفذ هجوم لاس فيغاس، أنه لم يكن لموكلته أي علم مسبق بالهجوم المسلح الذي نفذه صديقها الأحد الماضي وأسفر عن مقتل 58 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين.

وقال المحامي ماثيو لومبارد، في بيان تلاه باسم موكلته في لوس أنجلوس، إن “ستيفن بادوك الذي كانت تعرفه، والذي انتحر في نهاية المجزرة كان رجلًا لطيفًا ويقظًا وهادئًا”.

وأضافت دانلي (62 عامًا) في بيانها أن صديقها “لم يقل لها شيئا يدعو للاعتقاد أن شيئا مروعا سيحدث”.

وأوضحت أنه “قبل أسبوعين ونيف قال لي ستيفن إنه وجد تذكرة طيران إلى الفيليبين بسعر منخفض وأنه يريدني أن أسافر إلى هناك لرؤية عائلتي.. وككل الفيليبينيين الذين يعيشون في الخارج أسعدتني فكرة العودة إلى دياري ورؤية عائلتي وأصدقائي”.

وأكدت أنها “حين كانت في الفيليبين حوّل لها بادوك مبلغًا ماليًا قائلا إنه من أجل أن تشتري منزلا لها ولعائلتها. لقد شعرت بالامتنان لكني قلقت من أن تكون هذه الرحلة غير المنتظرة ومن ثم المال طريقة ليهجرني”.

وأضافت: “لم يخطر ببالي إطلاقا أنه يخطط لأعمال عنف ضد أي كان”، مبدية حزنها للقتلى والجرحى الذين سقطوا بأيدي صديقها.

ودانلي مواطنة أسترالية انتقلت منذ 20 عامًا للعمل في لاس فيغاس، وقد عادت الأربعاء إلى الولايات المتحدة حيث كان بانتظارها عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي للاستماع لما قد تعرفه عن دوافع الهجوم.

ولا تزال السلطات الأمريكية غير قادرة على معرفة كيف ولماذا جمع المحاسب المتقاعد والثري والذي يعد من رواد الكازينوهات ترسانة واسعة من الأسلحة في غرفته في الفندق وشن هجومه.