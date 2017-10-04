بريطانيا تعيد فتح محطة قطارات بعد تفجير طرد مشبوه

أعادت الشرطة البريطانية فتح محطة “آنغل” لقطارات الأنفاق وسط لندن، الأربعاء، بعد تفجيرها لطرد مشبوه، عثرت عليه قرب المحطة.

وأغلقت شرطة لندن، المحطة فترة قصيرة، الأربعاء، بعد ورود أنباء عن وجود طرد مشبوه.

وأظهرت لقطات فيديو، بثت على الإنترنت، عشرات الأشخاص وهم يهرعون خارج المحطة بعد قرار إغلاقها للتعامل مع الطرد المشبوه.

ولم تكشف الشرطة حتى الساعة 20.55 بتوقيت غرينتش تفاصيل أكثر بخصوص الحادث.

وشهدت بريطانيا 4 هجمات هذا العام، تبنى أغلبها تنظيم داعش، وأسفرت عن مقتل 36 شخصًا.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، رفعت السلطات البريطانية مستوى التهديد في البلاد، مرتين إلى “حرج”، ما يعني ترجيح وقوع هجوم وشيك.