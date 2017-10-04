برلين تُنهي نقل قواتها من تركيا إلى الأردن

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، الأربعاء، إنهاءها نقل قواتها من قاعدة “انجرليك” العسكرية التركية، إلى الأردن، بناءً على قرار اتخذ في حزيران/يونيو الماضي في أوج الأزمة الدبلوماسية بين تركيا وألمانيا.

وحطت بعد ظهر الأربعاء في قاعدة الأزرق الأردنية، 4 مقاتلات ألمانية من نوع “تورنيدو”، تُستخدم في مهمات استطلاع فوق الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية: إن الطائرات ستستأنف مهماتها خلال أيام.

وقررت ألمانيا نقل قواتها من قاعدة “انجرليك” القريبة من الحدود السورية، نتيجة منع السلطات التركية نوابًا ألمانيين من زيارة هذه القاعدة لتفقد الجنود الألمان الـ 260 الذين كانوا فيها، للمشاركة في إطار مهام تتعلق بعمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق.

وازداد تدهور العلاقات بين ألمانيا وتركيا، إثر قيام مجلس النواب الألماني في حزيران/يونيو 2016 بالاعتراف بتعرض الأرمن لإبادة خلال حكم الإمبراطورية العثمانية، مطلع القرن الماضي.

كما تكرر ألمانيا على الدوام، إدانتها لعمليات القمع في تركيا التي أعقبت الانقلاب الفاشل على الرئيس رجب طيب أردوغان صيف العام 2016.