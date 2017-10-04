إيران تلوّح بحرب مع كردستان العراق إذا رفض التراجع عن نتائج الاستفتاء

قال مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون العسكرية إنه لا يستبعد اندلاع حرب مع إقليم كردستان العراق، في حال رفض التراجع عن نتائج الاستفتاء الذي جرى في 25 من سبتمبر/ الماضي.

وأوضح اللواء رحيم صفوي، في كلمة له اليوم الأربعاء في جامعة في العاصمة طهران بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد: “إن هناك إمكانية لحدوث حرب مع إقليم كردستان العراق في حال تم تغيير الحدود الجغرافية، ورفض التراجع عن نتائج الاستفتاء”.

واعتبر صفوي أن إجراء تغيير في الحدود الجغرافية بالمنطقة يعني اندلاع حرب طويلة الأمد بين 4 دول وإقليم كردستان، في إشارة إلى إيران وتركيا وسوريا والعراق، التي تعارض كلها استفتاء كردستان.

واتهم اللواء صفوي إقليم كردستان ورئيسه مسعود بارزاني بإقامة علاقات سرية وشبه علنية مع إسرائيل، وأشار إلى تقارير لدى بلاده حول تقديم إسرائيل تدريبات عسكرية لأكراد العراق، زاعمًا وجود طيران مباشر بين الإقليم وإسرائيل.

كما زعم المسؤول الإيراني أن تنظيم داعش كان في العام 2014 على بعد 30 كيلومترًا فقط عن أربيل، عاصمة إقليم كردستان، وأن إيران منعت سقوطها بيده.

يشار إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني طالب، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في طهران اليوم، بإلغاء نتائج استفتاء إقليم كردستان.