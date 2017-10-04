عادت من مانيلا.. الشرطة تبحث دوافع هجوم “لاس فيغاس” مع صديقة المنفذ

واصلت الشرطة الأمريكية تحقيقاتها بشأن هجوم “لاس فيغاس” الذي راح ضحيته 58 شخصا ومئات الجرحى، مع صديقة منفذ حادثة إطلاق النار التي عادت إلى الولايات المتحدة قادمة من الفلبين، لتواجه أسئلة المحققين.

ولم يترك منفذ العملية “ستيفن بادوك” الذي انتحر قبل لحظات من اقتحام الشرطة لجناحه الفندقي الذي حوله إلى وكر قنص ليل يوم الأحد الماضي، أي دليل واضح يكشف أسباب ارتكابه لأسوأ حادث إطلاق نار جماعي في التاريخ الأمريكي الحديث.

هل تفك الصديقة اللغز؟

ويأمل المحققون في الحصول على بعض الإجابات من ماريلو دانلي صديقة بادوك، التي وصفها جوزيف لومباردو قائد شرطة مقاطعة كلارك بأنها “شخص مفيد” في التحقيقات.

وعادت دانلي على متن رحلة مباشرة للخطوط الجوية الفلبينية، من مانيلا إلى مطار لوس أنجليس الدولي مساء أمس الثلاثاء، بعد أن سافرت إلى مانيلا قبل أيام من وقوع حادثة إطلاق النار.

وقال مسؤول بالشرطة في الفلبين وآخر في أجهزة إنفاذ القانون بالولايات المتحدة، وكلاهما طلب عدم نشر اسمه، إن “عملاء من مكتب التحقيقات الاتحادي استقبلوا دانلي في لوس أنجليس”.

وقال المصدر الأمريكي إن “دانلي ليست رهن الاعتقال، لكن مكتب التحقيقات يأمل أن توافق طواعية على استجوابها”.

من ناحيته، قال مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الثلاثاء، إن “المحققين يجرون تحريات عن حوالة مصرفية بقيمة 100 ألف دولار، حولها بادوك لحساب في الفلبين ويبدو أنها كانت موجهة لدانلي”.

وأضاف المسؤول الذي يتلقى تقارير منتظمة عن التحقيق، أن “المحققين رجحوا أن الأموال كانت بمثابة تسديد تأمين على الحياة لدانلي”.

عزاء ترامب

وتمثل عودة دانلي إلى الولايات المتحدة أحدث تطور في القضية التي تحير المحققين، بسبب عدم وجود أي دافع واضح للمنفذ.

وجاءت عودتها قبل زيارة مقررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لاس فيغاس اليوم الأربعاء لتقديم التعازي.

وكان ترامب دافع بشدة خلال حملته الانتخابية عن الحق في حيازة الأسلحة، لكنه يتعامل الآن وللمرة الأولى بصفته رئيسا، مع تبعات مأساوية لحادث إطلاق نار هو الأحدث في سلسلة حوادث حصدت المئات من الأرواح في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

ووصف ترامب القاتل بأنه “رجل مريض ومختل”.

وردا على الدعوات المتكررة لفرض قيود أكثر صرامة على الأسلحة قال ترامب: “سنتحدث بشأن قوانين الأسلحة مع مرور الوقت”.

شرطة عاجزة تبحث عن الجوكر

وفي لاس فيغاس اعترفت الشرطة بأنها تعثرت في محاولاتها الأولية، لتحديد ما دفع بادوك لتجميع ترسانة من الأسلحة في جناح فندقي في الطابق الثاني والثلاثين، وإطلاق وابل من الرصاص على مدعوي حفل موسيقي مزدحم في الهواء الطلق.

ويأمل المحققون أن تلقي دانلي مزيدا من الضوء، على المذبحة التي ارتكبها شخص ليس له سجل جنائي ولا تاريخ معروف من الأمراض العقلية، ولا علامات ظاهرة على السخط الاجتماعي أو السخط السياسي أو الأيديولوجية المتطرفة.

ووفقا للشرطة والسجلات العامة فإن “دانلي وهي مواطنة أسترالية مولودة في الفلبين، كانت تعيش مع بادوك في شقة بمجمع سكني للمتقاعدين في ميسكيت بولاية نيفادا، على بعد حوالي 145 كيلومترا شمال شرقي لاس فيغاس”.