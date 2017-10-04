متهمون بمحاولة قتل أردوغان.. قاضٍ يصدر أحكامًا بالسجن المؤبد على جنود أتراك

بدأت محكمة تركية إصدار أحكام اليوم الأربعاء على نحو 40 جنديا متهمين بمحاولة قتل الرئيس رجب طيب أردوغان خلال محاولة الانقلاب العام الماضي.

وقرأ القاضي في محكمة بموغلا جنوب غرب تركيا أحكام الإدانة على الدفعة الأولى من المتهمين والحكم عليهم بالسجن المؤبد.

وتقع موغلا قرب المنتجع الفاخر الذي نجا منه أردوغان وأسرته بأعجوبة من فريق من الجنود المتمردين الذين اقتحموا الفندق خلال ليلة الانقلاب.

وتعد المحاكمة التي بدأت في فبراير/شباط جزءا من حملة واسعة النطاق أعقبت محاولة الانقلاب العام الماضي وهي أكبر قضية حتى الآن يتم فيها إصدار أحكام.

وقتل أكثر من 240 شخصا مساء 15 يوليو/تموز عندما قاد مدبرو الانقلاب دبابات وطائرات حربية وطائرات هليكوبتر وهاجموا البرلمان وحاولوا الإطاحة بالحكومة.