توقع بتضمن أجندة زيارة الملك سلمان إلى روسيا المجال العسكري التقني

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يكون التعاون العسكري التقني مطروحًا على أجندة لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالعاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، المرتقب في موسكو غدًا الخميس، ليكون الملك سلمان أول عاهل سعودي يزور روسيا في تاريخ المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: “يمكن توقع ورود تعاون عسكري تقني في أجندة عمل الزيارة المنتظرة”.

وذكر بيان سعودي رسمي أنه “سيتم خلال الزيارة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في العديد من مجالات التعاون، فضلًا عن بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.