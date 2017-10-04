انفجار دراجة نارية أمام مبنى الملحقية العسكرية الأردنية في باريس

قالت وزارة الخارجية الأردنية، إن دراجة نارية انفجرت أمام مبنى الملحقية العسكرية الأردنية في باريس، صباح اليوم الأربعاء، ما الحق أضرارًا محدودة في مركبات كانت متوقفة أمام المبنى.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة، أن السلطات الفرنسية المختصة باشرت التحقيق بالحادث لتحري أسبابه، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “بترا”.

وأضاف أن “السفير الأردني في باريس اطمأن على سلامة العاملين في الملحقية ،التي لم يتعرض أحد منهم فيها للأذى”.

وفي وقت لاحق، قال مسؤول بالسفارة الأردنية في باريس، إن انفجار دراجة نارية أمام الملحقية العسكرية، لم يكن يستهدف المملكة فيما يبدو.

وذكر مصدر بالشرطة الفرنسية، أن دراجة نارية انفجرت أمام المبنى لكن سبب الانفجار لم يتضح بعد.