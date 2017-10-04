“سرت الليبية قد تتحول إلى دبي إذا تخلصت من الجثث”.. تصريحات مثيرة لوزير الخارجية البريطاني

طالبت سياسية بريطانية محافظة بإقالة وزير الخارجية بوريس جونسون من منصبه، وذلك بعد التعليق الذي أدلى به ،أمس الثلاثاء، حول ضحايا الحرب الأهلية في ليبيا.

وكان جونسون قد قال أثناء حديثه بمؤتمر الحزب في مانشستر “إن مدينة سرت الليبية لديها إمكانيات حقيقية ،ويمكن أن تصبح دبي الجديدة ،بفضل مجموعة من رجال الأعمال البريطانيين ،الذين هم على استعداد للاستثمار في المنطقة”.

وأضاف قبل أن يضحك “الأمر الوحيد الذي عليهم فعله هو نقل الجثث بعيدًا”.

وكرد فعل، طالبت السياسية هايدي إلين، النائبة عن منطقة ساوث كامبردجشير، في تغريدة على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي بإقالة جونسون.

وكتبت “هذا أمر غير مقبول بنسبة 100% من أي شخص، فما بالك بوزير الخارجية. يجب إقالة بوريس. هو لا يمثل حزبي”.

ووصفت إيميلي ثورنبيري وزير الخارجية في حكومة الظل التعليقات بـ “المشينة”.

ويذكر أنه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، استعاد المسلحون الليبيون مدينة “سرت” من أيدى تنظيم “داعش”. وفي آب/أغسطس الماضي، تم العثور على جثث 25 شخصًا من عدة مناطق بالمدينة.

وتأتي هذه التعليقات بعد أيام من إذاعة قناة “شانال 4” صورًا لجونسون وهو يلقى قصيدة يبدو أنها تهين البوذية في موقع بوذي بميانمار.

ويبدو أن جونسون لم يكن على استعداد للتراجع عن تصريحاته، حيث قام بانتقاد منتقديه على موقع “تويتر”.

وقال جونسون في التغريدة إنه من المخزي أن يرغب أناس ليست لديهم معرفة أو فهم بالوضع في ليبيا باستغلال الواقع المفزع والخطير في “سرت” سياسيًا.