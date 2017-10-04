روسيا: أصبنا أبومحمد الجولاني وحالته حرجة

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إنها قتلت 12 قياديًا من جماعة جبهة فتح الشام، التي كانت تعرف في السابق بجبهة النصرة وأصابت قائدها إصابة بليغة في ضربة جوية بسوريا.

وأوضح الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، أنه نتيجة لعملية خاصة لوزارة الدفاع الروسية تم القضاء على قيادات في “جبهة النصرة” بسوريا بينهم مساعد زعيم “جبهة النصرة” أبو محمد الجولاني.

وأضاف كوناشينكوف، أن زعيم “جبهة النصرة” أبو محمد الجولاني أصيب بجراح خطيرة وحالته حرجة نتيجة ضربة جوية للطيران الروسي بسوريا.

وقال: “أدت ضربة جوية إلى إصابة زعيم “جبهة النصرة” أبو محمد الجولاني بجراح خطيرة وفقد يده، وفق مصادر مستقلة، وهو في حالة حرجة”.

وتابع: “تم القضاء على 12 قياديًا في “النصرة” بسوريا، بينهم مساعد الجولاني”.

وعين الجولاني مؤخرًا قائدًا لهيئة تحرير الشام وهي تحالف واسع لجماعات متشددة بينها جبهة فتح الشام.

وسبق لموسكو أن أعلنت أنها قتلت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في ضربة جوية بسوريا.