صديقة “سفاح لاس فيغاس” في طريقها للعودة إلى الولايات المتحدة

قالت مصادر في مطار مانيلا الدولي، الأربعاء الـ4 من تشرين الأول / أكتوبر، إن صديقة المتقاعد ،الذي قتل 58 شخصًا في مذبحة لاس فيغاس ،في طريق العودة إلى الولايات المتحدة قادمة من الفلبين.

وأكدت مصادر في الشرطة والهجرة بأن ماريلو دانلي، التي قالت السلطات الأمريكية إنها “شخص مفيد” في التحقيق، غادرت مانيلا ليل الثلاثاء، بعد أن كانت قد وصلت إلى هناك في أيلول / سبتمبر الماضي.

وقال مسؤول بالشرطة “رحلة عودتها للولايات المتحدة تمت بالتنسيق مع سلطات مكتب التحقيقات الاتحادي”.

وأضاف المسؤول أن دانلي غادرت مانيلا دون حراسة ،لكن مسؤولين بمكتب التحقيقات الاتحادي سيكونون في استقبالها لدى وصولها إلى الولايات المتحدة.

وقال إنها عائدة لتبرئة اسمها من أي ضلوع في أسوأ حادث من نوعه في القتل الجماعي بالرصاص في التاريخ الأمريكي الحديث.

ولم يترك مرتكب المذبحة ستيفان بادوك أي دليل واضح على السبب وراء قيامه بإطلاق النار على حشد من الناس خلال حفل موسيقي في الهواء الطلق أسفل مبنى شاهق الارتفاع.

وانتحر بادوك قبل لحظات من اقتحام الشرطة لغرفة الفندق ،التي حولها إلى موقع قنص لجمهور الحفل الموسيقي، ليل الأحد الماضي.

وقال المسؤول بالشرطة الفلبينية ،إنه تم إبلاغ السلطات في مانيلا بأن بادوك استخدم وثائق تخص دانلي ،التي تحمل جواز سفر أسترالي، عندما وصل إلى الفندق .