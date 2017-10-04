ياهو: 3 مليارات حساب تعرضت للاختراق في 2013

كشفت شركة “ياهو” ،الثلاثاء، عن أن ما يقدر بـ3 مليارات حساب قد تعرض للاختراق خلال عملية قرصنة للبيانات عام 2013، في تقدير يزيد ثلاثة أضعاف عما تم الكشف عنه العام الماضي.

وتم إصدار هذا الرقم المعدل، الذي يمثل إجمالي عدد حسابات ياهو، بعد أن اعترفت ياهو ،في كانون الأول/ديسمبر، بأن أكثر من مليار من بيانات المستخدمين، بما في ذلك الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد ،تأثرت باختراق حدث في آب/أغسطس 2013 .

وقالت شركة فيريزون الأمريكية العملاقة للاتصالات ،التي اشترت ياهو في وقت سابق من هذا العام، في بيان أنها وجدت أن “جميع الحسابات التي كانت موجودة في وقت سرقة (البيانات) في (آب) أغسطس 2013 ربما قد تأثرت”.

ولم تقدم الشركة أي تفاصيل عمن قد يكون وراء الهجوم.