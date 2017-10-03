بوتين يلتقي السفير الأمريكي الجديد في خضم التوتر بين واشنطن وموسكو

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والسفير الأمريكي الجديد لدى موسكو جون هانتسمان، اليوم الثلاثاء، عن رغبتهما في بدء العمل بغية تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدّد بوتين، خلال مراسم تسليم سفراء دول أجنبية أوراق اعتمادهم في الكرملين، على عدم ارتياح الطرف الروسي لواقع علاقاته الثنائية مع الولايات المتحدة.

ونقل موقع قناة “روسيا اليوم” عن الرئيس الروسي قوله:”ندعو إلى التعاون البنَّاء والقابل للتنبؤ مع الولايات المتحدة”.

وأضاف:”نحن على يقين كامل أن هذا التعاون يجب أن يكون على أساس الالتزام الصارم بمبادئ المساواة واحترام المصالح القومية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وجدّد الرئيس الروسي أثناء المراسم، تعازيه إلى القيادة والشعب الأمريكيين، إثر الهجوم المسلح الذي شهدته أمس مدينة لاس فيغاس وأسفر عن مقتل 59 شخصًا وإصابة المئات.

من جانبه، أعلن هانتسمان عزمه على العمل من أجل استعادة الثقة وتعزيز الاتصالات الثنائية بين الدولتين، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترًا، أبرزها مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي فاز فيها الجمهوري دونالد ترامب، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على حساب منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.