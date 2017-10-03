ترامب يصف منفذ اعتداء لاس فيغاس بـ”المريض” و”المجنون”

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، اليوم الثلاثاء، المسلح الذي قتل 59 شخصًا على الأقل وأصاب 527 في مدينة لاس فيغاس بـ”المريض” و”المجنون”.

وقال ترامب للصحافيين، أثناء مغادرته العاصمة الأميركية متوجهًا إلى بورتوريكو التي اجتاحها إعصار “ماريا” المدمر: “كان رجلًا مريضًا ومجنونًا ويعاني من العديد من المشاكل”. وأضاف: “نحن نتعامل مع فرد مريض للغاية”.

ولا يزال المحققون الأميركيون يحاولون فهم الدوافع التي حملت المتقاعد ستيفن كرايغ بادوك (64 عامًا) على فتح النار مساء الأحد على حشد كان يحضر حفلًا موسيقيًا في الهواء الطلق في لاس فيغاس.

ورغم تبني تنظيم داعش الاعتداء، شككت السلطات الأميركية في الأمر، وسط غياب أية أدلة على ارتباط المحاسب الثري الذي يعيش في مدينة هادئة بولاية نيفادا بالمجموعة المتطرفة.

وعثرت الشرطة في غرفة الفندق، التي أطلق بادوك النار منها، على 23 قطعة سلاح من عيارات مختلفة بينها بنادق هجومية، ويسود اعتقاد بأنه نقلها في أكثر من عشر حقائب، بحسب ما أفاد به رئيس شرطة لاس فيغاس جوزيف لومباردو.

وأشار شقيق بادوك إلى عدم وجود أي شيء في حياة شقيقه يشير إلى أنه كان ينوي ارتكاب مجزرة.