إضراب عام في كتالونيا احتجاجًا على عنف الشرطة أثناء استفتاء الانفصال

انطلق إضراب عام في اقليم كتالونيا ذاتي الحكم في إسبانيا، صباح اليوم الثلاثاء، تلبية لدعوة نقابات ومنظمات مدنية مؤيدة لانفصال الإقليم.

ويأتي الإضراب احتجاجا على “ضغوط الحكومة الإسبانية وتدخل الشرطة” لعرقلة الاستفتاء الذي جرى مطلع الشهر الحالي، ووصفته مدريد بغير الشرعي.

وتعهدت حكومة الإقليم، المؤيدة للإضراب، بتوفير الحد الأدنى من خدمات النقل العام بنسبة 25 % في أوقات معينة من اليوم خلال الإضراب الذي تسبب في شلل كبير بمختلف مناحي الحياة.

وخلت الشوارع من سيارات الأجرة، التي توقفت عن العمل بسبب الإضراب، فيما أغلقت معظم المدارس أبوابها، وتوقفت العملية التعليمية في المدارس التي بقيت أبوابها مفتوحة.

أما في المستشفيات، فتم تأجيل مواعيد المرضى إلى أيام أخرى، باستثناء العمليات العاجلة.

وتسود حالة من الهدوء في الإقليم بسبب الإضراب، حيث من المنتظر أن تنظم جهات مختلفة مسيرات احتجاجية خلال اليوم، يشارك فيها طلاب وعمال إطفاء ونقابيون.

وأعلنت حكومة الإقليم، أمس الإثنين، أن نسبة من صوتوا لصالح الاستفتاء الذي تصفه مدريد بأنه “غير شرعي”، بلغت 90%.

وكانت الشرطة الإسبانية سعت، يوم الأحد، إلى منع إجراء الاستفتاء الذي قضت المحكمة العليا في البلاد بعدم شرعيته.

وقاد تدخل الشرطة إلى اشتباكات مع الناخبين أسفرت عن إصابة 844 منهم، بحسب وزارة الصحة في الإقليم، و33 من عناصر الأمن، بحسب وزارة الداخلية الإسبانية.