السجن لـ7 إصلاحيين في إيران بينهم شقيق خاتمي

قضت محكمة الثورة في العاصمة الإيرانية طهران، الثلاثاء، بالسجن لمدة عام بحق 7 إصلاحيين بينهم شقيق الرئيس الأسبق محمد خاتمي، فضلا عن منعهم من كافة الأنشطة السياسية والإعلامية لمدة عامين، وذلك بتهمة “الدعاية المناهضة للنظام”.

ونقلت وكالة أنباء “إيلنا” الإصلاحية، عن محامي المتهمين حجت كرماني قوله إن “5 إصلاحيين آخرين أدينوا، بينهم شقيق الرئيس الإيراني الأسبق محمد رضا خاتمي والمشرع السابق محسن صفاء فرحاني”.

وكان السبعة من قادة جبهة المشاركة الإيرانية الإسلامية، التي حلتها السلطات في العام 2010، بعد احتجاجات غير مسبوقة ضد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود احمدي نجاد العام 2009، والتي عرفت بالحركة الخضراء.