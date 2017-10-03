أمريكا تبدأ محاكمة أحمد رحيمي المشتبه به في اعتداءات مانهاتن

المصدر: ا ف ب‎

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، محاكمة أحمد رحيمي، المشتبه به الوحيد في اعتداءات أيلول/ سبتمبر 2016 في نيويورك ونيوجيرسي.

ويتهم رحيمي -وهو أمريكي من أصل أفغاني ويقيم في نيوجيرسي- بوضع قنبلة في “سيسايد بارك” في نيوجيرسي لم توقع ضحايا، واثنتين في مانهاتن انفجرت واحدة منهما فقط موقعة 31 جريحاً.

وأكد الادعاء، أن رحيمي أمضى شهوراً في إعداد القنابل المؤلفة من متفجرات وقطع معدنية، وضعها داخل طنجرة ضغط، وأنه أجرى أبحاثًا على الإنترنت حول كيفية صنعها، واشترى مواد عبر الإنترنت قبل أن يختبرها في حديقته.

وقالت شون كرولي، إحدى المدعين العامين في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن: “كان يعتقد أنه يخوض جهاداً ضد الولايات المتحدة”.