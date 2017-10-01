إيطاليا تطرد سفير كوريا الشمالية

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنجيلينو الفانو، طرد سفير كوريا الشمالية في روما، بعد التجارب النووية والصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ في الأسابيع الماضية.

ونقل التلفزيون الحكومي عن ألفانو القول: “لقد اتخذنا قراراً قوياً وهو طرد سفير جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ولهذا يجب على السفير مغادرة إيطاليا”.

وأشار ألفانو إلى أن القرار يعود إلى أن “كوريا الشمالية نفذت في الأسابيع الأخيرة المزيد من التجارب النووية، بطاقة أكبر من كل سابقاتها، واستمرت في إطلاق الصواريخ الباليستية، وقد دعت إيطاليا، التي ترْأس لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على النظام في بيونغ يانغ”.

وتابع: “نريد أن نوضح لبيونغ يانغ أن العزلة أمر لا مفر منه إذا لم تغير نهجها”.

وأردف: “مع ذلك لن نقوم بقطع العلاقات، لأنه يمكن أن يكون دائماً من المفيد الحفاظ على قناة اتصال”.

وترأس ألفانو في الـ 25 من الشهر الماضي في نيويورك جلسة خاصة للجنة العقوبات بمجلس الأمن حول تجارب كوريا الشمالية الصاروخية والنووية، إذ أكد في بيان دعم “كل جهد من شأنه تمكين جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من استخدام الوسائل اللازمة لتنفيذ القرارات الخاصة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل”.

وأشار إلى “الدور الهام الذي يقوم به مجلس الأمن على هذا الصعيد الحساس”، مجدداً التعبير عن “القلق الشديد إزاء الأزمة المتعلقة بكوريا الشمالية التي تشكل من خلال برامجها النووية والصاروخية، تحدياً عالمياً لنظام عدم الانتشار”.