بالصور.. أول دفعة من الروسيات يقسمن اليمين كضباط طيران حربي

أدت 16 فتاة روسية اليمين العسكرية، السبت، ليكنّ أول دفعة من الإناث يتم قبولها في كلية الطيران الحربي في تاريخ روسيا العسكري.

والتحقت المجموعة الأولى من الفتيات بالدراسة في المدرسة العليا للطيران العسكري في إقليم كراسنودار، المسماة باسم بطل الاتحاد السوفييتي ألكسندر سيروف.

وتم قبول فتيات في العام الحالي في المدرسة العليا للطيران العسكري لأول مرة في التاريخ، وذلك بعد أن أوصى وزير الدفاع الجنرال سيرغي شويغو الجيش بقبول الفتيات في رتبة طيار متمرن.

وتقدم للانتساب إلى المدرسة العليا للطيران العسكري أكثر من 200 فتاة من مختلف المدارس المنتشرة في 30 إقليمًا منضويًا في الاتحاد الروسي، إلا أن لجنة اختبار الملفات قبلت فقط 16 فتاة للالتحاق في المدرسة العليا للطيران العسكري.

وخاطب الجنرال فيكتور غورميكين، مدير مديرية التدريب العامة للطيارين بوزارة الدفاع الروسية، الفتيات الملتحقات بالدورة التدريبية قائلًا:” لقد اكتسبتن الحق في أن تكنّ طلاب مدرسة كراسنودار العليا العسكرية للطيران، لقد أظهرتن جدارتكن، وإنكن أفضل المفضلات”.

قائد للقوات الجوية والفضائية بالإنابة، اللفتنانت جنرال سيرغي درونوف توجه للفتيات قائلًا: “مقتنع بعمق أن اختياركن لتصبحن ضباطًا وطيارين ليس من قبيل الصدفة، وأنا متأكد أنكن ملتزمات ببذل كل جهد ممكن في الدفاع عن الاتحاد الروسي”.

وقال درونوف: “إن الأمر يرجع إليكن، فعلى الضباط المستقبليين، إتقان التعامل مع أحدث معدات الطيران، لضمان الأمن العسكري للبلاد، ولمضاعفة المجد العسكري للطيران الروسي”.