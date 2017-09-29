“تويتر” تحجب حسابات أثرت على الانتخابات الأمريكية

قالت شركة “تويتر” إنها حددت وحجبت 201 حساب على صلة بروسيا وترتبط بنشر معلومات كاذبة أثناء انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان إنها نظرت في نحو 450 حسابا مشتركا مع موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد أن أجرت الشبكة الاجتماعية تحقيقا مماثلا.

وأشارت “تويتر” إلى إجراء تحقيق خلف أبواب مغلقة في لجنة استخباراتية بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس، غير أن عضوي اللجنة آدم شيف ومارك وارنر قالا إنهما يشعران بخيبة أمل في الاجتماع.

وقال السيناتور الديمقراطي، مارك وارنر، بعد ذلك: “بصراحة لا أعتقد انهم يدركون مدى خطورة هذه المشكلة”.

وحددت تويتر 274 ألف دولار في شكل إعلانات اشترتها قناة “روسيا اليوم”، “التي لها صلات قوية مع الحكومة الروسية”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة “فيسبوك” إنها باعت مساحات إعلانية بقيمة 100 ألف دولار تم شراؤها في روسيا بهدف التأثير على السياسة الأمريكية.