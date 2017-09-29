توقيف 6 مشتبه بانتمائهم لـ”جبهة النصرة” في بورصة التركية

أوقفت قوات الأمن التركي، 6 مشتبهين بالانتماء إلى “جبهة النصرة“، خلال عملية نفّذتها صباح اليوم الجمعة، في ولاية بورصة شمال غربي البلاد.

وقالت مصادر أمنية تركية إن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن بورصة نفّذت عملية ضد “جبهة النصرة” بمنطقة “أورهان غازي”.

وأشارت المصادر إلى أن العملية المدعومة من شرطة العمليات الخاصة، أسفرت عن توقيف 6 أشخاص مشتبه بقيامهم بتجنيد عناصر لصالح التنظيم المذكور.

وجرى نقل الموقوفين إلى مقر مديرية الأمن في بورصة من أجل التحقيق معهم، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، وفقًا للمصادر.