ماي: على أوروبا تبني مواجهة مشتركة للمشاكل التي تؤرقها

شددت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على ضرورة تبني أوروبا مواجهة مشتركة لمكافحة عدد من المشكلات التي تؤرقها، بدءًا من الإرهاب، وحتى الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها ماي، الخميس، من لندن قبيل توجهها لإستونيا للمشاركة في قمة “تالين” الرقمية، حيث يلتقي رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة القطاع الرقمي وسبل تطويره بأوروبا.

وقالت ماي إن “المشاكل التي تواجهها أوروبا، بدءًا من الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وحتى الجرائم الإلكترونية، والعدوانية الروسية، بدأ حجمها يتعاظم يوماً بعد يوم، ويزداد تعقيدها”.

واستطردت قائلة: “لقد باتت مواجهة تلك المشكلات بشكل جماعي مشترك، حاجة ملحة أكثرمن أي وقت مضى، لما في ذلك من نفع لنا جميعًا”.

وبخصوص تعاون بلادها مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج منه، قالت ماي: “أريد تأسيس شراكة دفاعية جديدة وطموحة مع الاتحاد الأوروبي، تكون قادرة على عكس تاريخنا، وإعطاء أولوية لقيمنا المشتركة”.

وفي السياق ذاته، أضافت رئيسة الحكومة البريطانية: “يجب أن تكون هذه الشراكة قادرة على تأمين أوروبا المزدهرة والآمنة”.

وتنعقد اليوم الجمعة، في تالين عاصمة إستونيا، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، القمة الرقمية التي تعد الأولى من نوعها. وتخصص لمناقشة مستقبل الاتحاد الأوروبي الرقمي والقضايا الرقمية، على مدار يومين.