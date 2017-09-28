اتهام صحفي هندي بارز رسميًا باغتصاب زميلته

المصدر: د ب ا

اتهمت محكمة في الهند بشكل رسمي تارون تيجبال، رئيس التحرير الشهير السابق بمجلة “تيلكان” الإخبارية باغتصاب زميلته، مما يمهد الطريق لبدء محاكمته سريعًا.

واتهم القاضي بمحكمة “مابوسا” بولاية “جوا”، تيجبال بالاغتصاب، والتحرش الجنسي، والحبس غير المشروع.

وقال ممثل الادعاء العام فرانسيسكو تافير: “تمت تلاوة الاتهامات وشرحها لتيجبال، ودفع هو ببراءته من هذه الاتهامات”.

وتنحّى تيجبال، البالغ من العمر 54 عامًا، من منصبه، بعدما اتهمته زميلة أصغر منه سنًا بالاعتداء عليها جنسيًا مرتين في حدث نظمته المجلة في جوا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.

ويمكن أن يصدر حكم ضد تيجبال، الذي يعد من أبرز الصحفيين في الهند، بالسجن 7 أعوام على الأقل إذا ثبتت إدانته.

وقد اعترض تيجبال على اتهامات الاغتصاب، وقدم طعنًا في محكمة بومباي العليا لإسقاط القضية.

وقال تافيرا إنه ما لم تحكم المحكمة العليا لصالحه وتقبل الطعن، فإن المحاكمة ستبدأ.

وقد حددت المحكمة يوم 21 تشرين أول/ أكتوبر موعدًا للجلسة التالية، بعد أن تمت إحاطتها علمًا بوضع القضية في محكمة بومباي العليا.

وكان تيجبال قضى 6 أشهر بالسجن في جوا قبل أن تطلق المحكمة العليا سراحه بكفالة في تموز/ يوليو 2014.

وقال تيجبال للقضاة إن ادعاءات كاذبة قُدّمت ضده في إطار “ثأر سياسي” من جانب حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي، الذي يحكم بسبب انتقاده للحزب.‎