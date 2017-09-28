محكمة أمريكية تؤيد إدانة سليمان أبوغيث صهر بن لادن بتهم “الإرهاب”

أيدت محكمة استئناف أمريكية اليوم الخميس إدانة سليمان أبوغيث، وهو زوج ابنة أسامة بن لادن، بتهم متعلقة بالإرهاب.

ورفضت المحكمة اعتراض أبو غيث الذي قال فيه إن الأدلة لا تدعم إدانته بالتآمر على قتل أمريكيين.

كما رفضت أيضا اعتراض أبو غيث على أن عريضة الاتهام لم تذكر بشكل كافٍ أنه قدم دعما ماديا للإرهاب، وعلى أن المحلفين تلقوا تعليمات بشكل غير مناسب.

وكانت هيئة محلفين في مانهاتن قد أدانت أبوغيث في مارس آذار 2014 بالتآمر لقتل أمريكيين والتآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين وتقديم هذا الدعم، ويقضي حاليا عقوبة السجن مدى الحياة.