ميشيل أوباما تخرج عن صمتها وتهاجم مؤيدات ترامب في الانتخابات

بعد مضي عام على الانتخابات الأمريكية، خرجت ميشيل أوباما زوجة باراك أوباما الرئيس السابق للولايات المُتحدة عن صمتها، وهاجمت النساء اللاتي صوتن لدونالد ترامب الرئيس الحالي ضد هيلاري كلينتون، واصفتاً إياهن بـ “الخائنات للجندر الأنثوي”.

جاء حديث أوباما خلال إلقائها أمس الأربعاء الكلمة الرئيسة لمُؤتمر “إنبوند” للتسويق عبر الإنترنت، في مركز بوسطن للمؤتمرات والمعارض.

وعبّرت السيدة الأولى السابقة عن استغرابها من انحياز مجموعة كبيرة من النساء في الولايات المتحدة لجانب ترامب وعدم انحيازهن لصوت من جنسهن سيكون صوتهن، حسب قولها، مُرجحة أن سبب ذلك يعود لإملاءات اعتادوا الحصول عليها دون أن يقررن بأنفسهن صناعة القرار.

وكشفت الكاتبة الأمريكية روكسان غي، التي كانت تتابع نشاط ميشيل خلال وجودها في البيت الأبيض، أنها السيدة الأولى السابقة وزوجها باراك أوباما يؤلفان كتاباً حول التصويت ويتضمن آلية لمعالجته، وفقاً لما ذكره موقع Boston herald الأمريكي.

وشنت ميشيل أوباما هجوماً حاداً ضد دونالد ترمب خلال حملة السباق للرئاسية، وذلك في أعقاب صدور فيديو لترمب يعود للعام 2005، يتفاخر فيه بهجومه على النساء، إذ حذرت أوباما حينها أنه في حال فوزه سيعمل على إذلال النساء وعدم احترامهم.