مرجع إيراني بارز: السعودية تسير نحو الحداثة

وصف المرجع الديني الإيراني البارز رسول جعفريان، اليوم الخميس، قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة بأنه “خطوة مهمة تكشف عن أن قادة المملكة يؤمنون بالحداثة والتجديد، ويقودون حقبة جديدة.

وقال الكاتب والباحث الشيخ جعفريان في مقال نشرته مواقع إيرانية، ” الملك سلمان ونجله ولي العهد الأمير محمد يريدان انتهاج حقبة جديدة في السعودية، دون الاهتمام بالفتاوى الدينية المتشددة التي أكل عليها الدهر وشرب”.

واعتبر جعفريان “أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة يكشف عن أن القادة السعوديين يؤمنون بعملية التجديد”، منوهاً إلى أن “تعليم المرأة في السعودية قيادة السيارة ومنحها رخصة لذلك، هي دروس يجب على علماء الدين الاستفادة منها وتجديد فتاواهم السابقة”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمر الثلاثاء الماضي، بمنح النساء حق القيادة، وشمل القرار توجيه إدارة المرور بالبدء في إصدار رخص القيادة للنساء على أن تبدأ العام المقبل.

ويعد رسول جعفريان من أبرز الكتاب والباحثين في شؤون التاريخ ومن المؤرخين المعاصرين وله العديد من المؤلفات والبحوث في مواضيع شتى.