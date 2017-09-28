رئيس وزراء اليابان يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة

دعا رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، إلى انتخابات مبكرة بعد قراره حل البرلمان، فيما أظهرت أحدث استطلاعات للرأي تقدم حزب محافظ ناشئ تتزعمه، يوريكو كويكي، حاكمة طوكيو التي تحظى بشعبية واسعة، قبل التصويت في الـ 22 من أكتوبر/تشرين الأول.

ويأمل آبي، المحافظ الذي صعد للسلطة العام 2012، في أن تساعد زيادة دعم الناخبين له في الشهور الأخيرة الائتلاف الحاكم بزعامة حزبه الديمقراطي الحر في الحفاظ على أغلبية بسيطة. ويتمتع الائتلاف حاليا بأغلبية الثلثين.

ورفع حزب الأمل بزعامة كويكي، الذي تشكل رسميا أمس الأربعاء، سقف التوقعات الانتخابية بعد أن قالت إنها ستتزعم الحزب بنفسها.

وقالت كويكي، وهي عضو سابق في الحزب الديمقراطي الحر، لمجموعة من المشرعين قبل أن يقرر مجلس الوزراء موعد الانتخابات رسميا: “ستكون معركة صعبة لكنها تتعلق بكيف نحمي اليابان وأرواح الشعب الياباني وتعايشه السلمي”.

وقاطع عدد من نواب المعارضة، جلسة جرى فيها حل مجلس النواب، وذلك احتجاجا على دعوة آبي للانتخابات وإحداث فراغ سياسي محتمل في وقت تتزايد فيه التوترات مع كوريا الشمالية.

وعادة ما يتردد اسم كويكي، وزيرة الدفاع السابقة التي تجيد التعامل مع وسائل الإعلام، كمرشحة لأن تكون أول رئيسة وزراء لليابان. وقالت أمس الأربعاء إنها لن ترشح نفسها في مجلس النواب لكن هناك تكهنات بأنها ستفعل.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة “ماينيتشي” أن 18 % من الناخبين سيمنحون أصواتهم لحزب الأمل مقابل 29 % قالوا إن صوتهم للحزب الديمقراطي الحر.