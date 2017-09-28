استطلاع: 56% من الأمريكيين يعتبرون ترامب “غير أهل” للرئاسة

المصدر: ا ف ب

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأربعاء أن 56% من الأمريكيين يعتبرون أن الرئيس دونالد ترامب “ليس أهلًا” للرئاسة، وأن ثلث الناخبين فقط (36%) راضون عن أدائه منذ توليه الرئاسة في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد “كوينيبياك”، قال 56% ممن شملهم إن ترامب “ليس أهلًا” للرئاسة، مقابل 42% اعتبروا أنه أهل لها. وانقسمت هاتان الفئتان بشدة بحسب الانتماء السياسي للمستطلعين وجنسهم ولون بشرتهم.

وتوزع المستطلعون بحسب انتمائهم السياسي بين 94% من الديمقراطيين قالوا إن ترامب ليس أهلا للرئاسة، و84% من الجمهوريين قالوا إنه أهل لها.

أما بناء على توزعهم بحسب لون البشرة والجنس فقد قال 50% من البيض إنه أهل للرئاسة، مقابل 48% قالوا عكس ذلك، في حين قال 49% من الرجال إنه غير أهل لها مقابل 49% قالوا العكس.

أما لدى الناخبين السود فقد اعتبر 94% منهم أن رئيسهم ليس أهلا للمنصب الذي يشغله، وهو رأي شتشارك النساء فيه بنسبة63% .

وأجري الاستطلاع بين الـ 21 و الـ26 من أيلول/ سبتمبر وبلغ هامش الخطأ فيه 3,1%.

بالمقابل فقد اعتبر غالبية المستطلعين (69%) أن الرئيس الـ45 للولايات المتحدة يجب أن يكف عن التغريد على “تويتر”، مقابل 26% فقط قالوا إنهم راضون عن استخدامه المتواصل لموقع التواصل الاجتماعي هذا.

أما بالنسبة إلى معدل الرضا عن أداء الرئيس فقد بلغ 36% وهي نسبة لم تتغير كثيرًا، فمنذ آذار/ مارس، تتراوح شعبية ترامب بين 33 و40%.

وأظهر الاستطلاع أن 51% من الأمريكيين يشعرون بالخجل لأن ترامب هو رئيسهم مقابل 27% فقط قالوا إنهم يفتخرون به رئيسًا لهم.

وقال المدير المساعد لمعهد الاستطلاع في جامعة “كوينيباك” تيم ماليون في معرض تعليقه على نتائج هذه الدراسة إنها أظهرت أن “ليس هناك من جانب إيجابي”.

وأضاف أنه “في ظل مراوحة نسبة الرضا عن أداء ترامب مكانها بين 30 و40% وفي ظل الشكوك المحيطة بطباعه وقدرته على الحكم على الأمور فإن الرئيس دونالد ترامب يجب أن يواجه الحقيقة القاسية بأن غالبية الأمريكيين يعتقدون ببساطة أنه ليس أهلا لتولي المركز الأهم في البلاد”.