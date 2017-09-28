إيران تبني مدمرة متطورة وغواصات تعمل بالطاقة النووية

كشف قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأميرال حبيب الله سياري، أن بلاده تطور غواصات تعمل بالطاقة النووية، وتعمل على بناء مدمرة متقدمة جديدة لسلاحها البحري.

وقال سياري في مقابلة تلفزيونية، مساء الأربعاء، إن “الوكالة النووية الإيرانية أصدرت أوامر ببدء إنتاج مفاعلات نووية لتزويدها بالوقود ونظم الدفع التي يمكن استخدامها على متن السفن والغواصات”.

وأضاف أن “المدمرة الجديدة ستكون أكثر تقدمًا من سابقاتها ،وهما جاماران ودماوند”، لافتًا إلى أن إيران “ستتمكن من إنجاز هذه المهمة في العام الجاري”.

وجاء الإعلان عن خطط للبحرية الإيرانية في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الولايات المتحدة بشأن الطموحات النووية لطهران.

ووقعت طهران في عام 2015، اتفاقًا مع الولايات المتحدة وغيرها من القوى العالمية، من أجل التخلي عن برنامجها للأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتفاق، مرارًا وتكرارًا، ووصفه خلال خطابه الأول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه “أسوأ اتفاق في تاريخ الولايات المتحدة”.

ونشرت الحكومة الإيرانية، السبت الماضي، لقطات من اختبار صاروخ باليستي قالت إنها نفذته بعد عرض عسكري في طهران، ليتضح فيما بعد أنه “مزاعم لا صحة لها”.

وذكرت قناة “فوكس نيوز” أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية قالت “إنه لا توجد مؤشرات على أن إيران اختبرت صاروخًا”.

وقال مسؤولان أمريكيان ،لم يكشف عن اسمهما، للقناة الإخبارية، إن لقطات الفيديو تعود إلى إطلاق فاشل في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، والذي انفجر خلاله الصاروخ بعد إقلاعه بقليل.

وقالت الولايات المتحدة إن “الإجراءات الإيرانية مثل اختبار الصواريخ الباليستية تنتهك الاتفاق النووي، حتى إن لم تكن تخرق الاتفاق من الناحية الفنية”، وقد أظهرت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تواصل الامتثال لشروط اتفاق 2015.