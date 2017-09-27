آلاف الإيرانيين يشيعون جثمان جندي قطع داعش رأسه في سوريا

خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في طهران اليوم الأربعاء، لحضور جنازة جندي قطع تنظيم داعش رأسه، فيما يعتبرونه دليلاً يجسد صحة قرار إيران بالتدخل عسكريا في سوريا.

وتداولت وسائل الإعلام الإيرانية صورة لمحسن حججي (25 عاماً)، الجندي بالحرس الثوري الإيراني، وهو ينظر للكاميرا بهدوء بعد احتجازه، في حين يقتاده بعيداً متشدد يحمل سكيناً، ونشر تنظيم داعش الصورة.

واستخدم الإيرانيون، حتى الذين ينتقدون التدخل العسكري لحكومتهم في سوريا لمساعدة الرئيس بشار الأسد، مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن تقديرهم لحججي الذي قتل الشهر الماضي.

وكان الحرس الثوري الإيراني، وهو أقوى قوة عسكرية في إيران، والذي يدير كذلك مشروعات اقتصادية بمليارات الدولارات، قد التزم الصمت في بادئ الأمر بشأن دوره في سوريا.

ولكن في السنوات القليلة الماضية، ومع ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، تحدث بوضوح أكبر عن دوره الذي صوره باعتباره صراعاً من أجل البقاء ضد تنظيم داعش الذي يعتبر الشيعة، وهم غالبية سكان إيران، مرتدين.

ويوصف أفراد الحرس الثوري، الذين يقتلون في سوريا والعراق بأنهم حماة المواقع الشيعية المقدسة، ويلقبون بحماة الأضرحة على مواقع إلكترونية تابعة للحرس الثوري.

وقالت وسائل إعلام حكومية، إن الزعيم الأعلى أية الله علي خامنئي أدى صلاة الجنازة على نعش حججي والتقى بأسرته اليوم الأربعاء.

واستعاد الحرس الثوري جثمان حججي في إطار اتفاق بين تنظيم داعش والجيش السوري وجماعة حزب الله اللبنانية.