اشتباكات بين قوات هندية وانفصاليين قرب الحدود مع ميانمار

قال مسؤولون في الجيش الهندي إن جنودا تبادلوا إطلاق النار، اليوم الأربعاء، مع انفصاليين في ولاية نائية في شمال شرق البلاد على الحدود مع ميانمار، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الانفصاليين.

وكان الجيش يشن عملية ضد جماعة انفصالية يُعتقد بأن لديها 2000 مقاتل وتسعى إلى استقلال ولاية ناغالاند عن الهند.

وقالت القيادة الشرقية للجيش الهندي، في بيان، إن دورية للجيش ردت بسرعة عندما تعرضت لإطلاق نار من أسلحة ثقيلة من جانب متمردين.

وأضافت أنه “سقط عدد كبير من القتلى والمصابين في صفوف جماعة المجلس الوطني الاشتراكي في ناغالاند”.

وقالت إنه “لم يسقط أي مصابين في صفوف قوات الأمن الهندية”.

وأشارت إلى أن عملية اليوم الأربعاء اقتصرت على الجانب الهندي من الحدود.

وفي العام 2015، عبرت القوات الخاصة الهندية الحدود إلى ميانمار لتعقب مسلحين من الجماعة اتخذوا من الدولة المجاورة ملاذا لهم.