تخفيف عقوبة جندي إسرائيلي قتل جريحًا فلسطينيًا

قرر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، غادي أيزنكوت، اليوم الأربعاء، تخفيض حكم السجن على الجندي الإسرائيلي إيلئور عزريا ليصل إلى 14 شهرا فقط، بعد إدانته بالإجهاز على جريح فلسطيني وقتله في مدينة الخليل.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه “تم تخفيض عقوبة الجندي، بعد أن تقدم بطلب للتسامح وتخفيف العقاب”.

وبهذه الخطوة، سيقضي الجندي عزريا، والذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضًا، 14 شهرًا في السجن بدلاً من 18 شهرًا، بعد إدانته بإطلاق النار على رأس الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، الذي كان مطروحًا أرضًا ولم يكن يشكل خطرًا العام 2016.

وصور ناشطون حينها عزريا يطلق رصاصة على رأس الشريف، وانتشر شريط الفيديو بشكل واسع على الإنترنت وعرضته قنوات التلفزيون الإسرائيلية الخاصة والحكومية، مما أثار غضبًا واسعًا وإدانات عديدة من قبل منظمات حقوقية وإنسانية.

وأدعى عزريا خلال محاكمته، أنه خشي من أن يكون الشريف يرتدي حزامًا ناسفًا، وهو ما رفضه القضاة العسكريون.

يذكر أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كان قد وصف الحكم الصادر بسجن الجندي الإسرائيلي عزريا 18 شهرًا، لأنه قتل فلسطينيًا مصابًا وأعزل، بحكم “مخفف بشدة” و”غير مقبول”. لأن القتل غير العمد تصل عقوبته القصوى في إسرائيل إلى السجن 20 عامًا.