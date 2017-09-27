تقرير إسرائيلي يكشف احترافية منفذ عملية متسوطنة “هار أدار”

أفاد تقرير إخباري إسرائيلي باحترافية المهاجم الفلسطيني الذي نفذ هجومًا بمستوطنة “هار أدار” قرب مدينة القدس المحتلة، مرديًا ثلاثة قتلى إسرائليين وجرح رابعًا.

ولفت موقع “ديبكا”، الذي نشر التقرير، إلى أن المهاجم البالغ من العمر “37 سنة” نفذ عملية صعبة التطبيق، بعد أن استطاع التسلل للمستوطنة وقتل ثلاثة جنود بسرعة كبيرة بمسدس “قديم وصدئ.”

وأوضح المصدر أن المهاجم الفلسطيني استل مسدسه القديم والصدئ من ثيابه وأطلق النار على أربعة رجال أمن في غضون ثانيتين من مسافة تبلغ 3-5 أمتار فقط، وكان جميع المسلحين مدججين ببنادق رشاشة.

وأضاف: “قد يكون ذلك ضربة حظ لكن الاحتمال الأكثر ترجيحًا هو أن المهاجم محترف ومدرب تدريبًا عاليًا ،وكانت التبريرات من قبل المسؤولين الإسرائيليين عديمة الفائدة.”

وبحسب التقرير، فإن شرطية إسرائيلية شاهدت ما يحدث من مسافة قريبة قامت بإطلاق النار على المهاجم ما أدى إلى مقتله.

وأفاد التقرير بأن المهاجم من قرية “بيت سوريك” بالضفة الغربية، وله أربعة أطفال مشددًا على ضرورة قيام المسؤولين الأمنيين بالتحقيق في الحادث لمعرفة كيف “تمكن هذا المهاجم من تحقيق إنجاز يعتبر مستحيلًا.”