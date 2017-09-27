إيران تسمح للبهائيين الالتحاق بالجامعات إذا تخلوا عن عقيدتهم

قالت جماعة حقوقية إيرانية، اليوم الأربعاء، إن السلطات الإيرانية أبلغت الطلاب المنتمين إلى الطائفة البهائية بالتخلي عن عقائدهم، وإيمانهم إذا كانوا يريدون الالتحاق بالجامعات في البلاد.

وأكد مركز حقوق الإنسان في إيران، أن حوالي 100 طالب بهائي رفضوا من الجامعات هذا العام، على الرغم من اجتياز امتحانات القبول، مضيفاً أن “السلطات طلبت من الطلاب البهائيين زيارة قسم التقييم للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالديانات”.

وأوضح المركز “أن المسؤولين في الجامعات أبلغوا الطلاب البهائيين أنهم لديهم مشكلة مع إيمانهم ومعتقداتهم، ويجب التخلي عن ذلك من أجل مواصلة دراستهم الجامعية”.

ونقل المركز الحقوقي عن مصادر في جامعة طهران، “أن المسؤولين في الجامعات وضعوا شكلين من الأسئلة للطلاب البهائيين، أحدهما يتعلق بالمعلومات الشخصية، والثاني يتضمن بيانًا يتم التوقيع عليه بأنني لن أتبع عقائد البهائيين والموافقة على عدم تنفيذ أي نشاطات دينية”.

وقال طالب جامعي من الطائفة البهائية بالعاصمة طهران رفض الكشف عن هويته لحساسية الموضوع، إنه “رفض التخلي عن إيمانه، لكنه وافق على التوقيع على رسالة تفيد بأنه سيكون حريصًا على معتقداته الدينية ويحب بلده”.

وأبلغت جامعة في مدينة رشت شمال إيران، طالبًا آخر بأنه يجب أن يتخلى عن إيمانه لمواصلة دراسته.

وجاء في الرسالة التي طلبت سلطات الجامعات من البهائيين التوقيع عليها “إنني إذا أتيحت لي فرصة الحصول على تعليم جامعي، فإنني أصبح مسلماً إلى الأبد”.

وقامت إيران قبل عدة أعوام بتدنيس مقابر البهائيين، وينظر إليهم على أنهم حركة سياسية وليسوا جماعة دينية.