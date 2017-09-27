شاهد لحظة هروب 13 مهاجرًا على الطريق السريع غرب لندن (فيديو)

ألقت الشرطة البريطانية القبض على 13 مهاجرًا بعد قفزهم من شاحنة بولندية على الطريق السريع في نورثامبتون في شمال غرب لندن.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن المهاجرين عاشوا لحظة خطيرة أثناء قفزهم من شاحنة كبيرة على طول الطريق السريع، وتم تصوير ثلاثة عشر مهاجرًا من قبل المارة الذين أبلغوا الشرطة.

وأوضحت الصحيفة أن عملية القفز بدأت عندما وقف اثنان ينظران لأسفل الطريق السريع، وبدأو في القفز من الشاحنة واحدًا تلو الآخرعلى الطريق المزدحم بالسيارات، ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث واعتقلتهم جميعًا.

من جانبه، قال متحدث شرطة نورثهامبتونشير “استدعيت الشرطة في الساعة 11:50 من صباح يوم السبت الموافق 23 سبتمبر، في الشمال بين تقطاعي 15 و 16 بعد الإبلاغ عن شاحنة يقفز منها مهاجرون، وتم استدعاء مسؤولي الهجرة”.