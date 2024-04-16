هجوم السبت يثير مخاوف الإيرانيين من الرد الإسرائيلي

أثار احتمال رد إسرائيل على الهجوم الإيراني بطائرات مسيرة وصواريخ في مطلع الأسبوع قلق كثير من الإيرانيين الذين يعانون بالفعل من وضع اقتصادي مؤلم وتشديد القيود الاجتماعية والسياسية بعد الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد في عامي 2022 و2023.

وحذر القادة السياسيون والعسكريون في إيران مرارا من أنهم سيردون على أي عمل انتقامي إسرائيلي بمزيد من التصعيد مما قد يؤدي إلى هجمات أخرى.

أخبار سيئة

وقال حسام، وهو مدرس من مدينة آمل في شمال البلاد يبلغ من العمر 45 عاما، إن ذلك لن يكون إلا أخبارا سيئة بالنسبة للناس العاديين.

وأضاف "ستزيد الضغوط الاقتصادية، وستتعرض سلامتنا للخطر... يجب أن نتجنب الصراع بأي ثمن. لا أريد الحرب. كيف يمكنني حماية طفلي الاثنين؟ لن يكون هناك مكان آمن".